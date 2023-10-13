Щоправда, сама жінка не бачила його, але загадкову фігуру у плащі зафіксувала камера для собаки, яка була на лабрадорі Ківі.

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Як пояснила Вікторія, вона з чоловіком встановила камеру з датчиком руху, щоб подивитися, як тварина поводиться ночами. Однак побачене їх налякало: тварина тікала від дивної фігури о сьомій годині ранку.

За словами жінки, це було схоже на паранормальні явища. Вона також сказала, що були й інші причини для тривоги. Тепер вони вважають, що живуть у будинку з привидами.



"Привид", якого зафіксувала камера / Фото The Mirror

Це справді дивно. Я б не сказала, що хтось із нас вірить у привидів, але схоже, що воно літає або нависає,

– пояснила вона.

Одного дня вона також чула, що дворічний племінник, з яким вона прийшла в будинок, плакав уночі, а собака при цьому жалібно скиглив. Після цього жінка вирішила, що безумовно живе в будинку з привидами.

Жінка хоче переїхати

Вікторія наголосила, що хоче переїхати, але поки не може знайти інше житло. Адже немає на це грошей.

Раніше ми показували, як сім'я перетворила занедбаний будинок на розкішний особняк. Тепер він виглядає просто приголомшливо.