Однак це не звичайний прихисток чи підвал, це – один з 50-ти ядерних бункерів, збудованих у цьому районі під час Холодної війни.

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Тоді Дін Андерсон вирішив купити бункер та облаштувати там будинок своєї мрії. Під час ремонту він знайшов у бункері чимало несподіванок, зокрема 20 000 кілограмів сушеної їжі, що залишилася від попередніх орендарів, які готувалися виживати під землею протягом декількох років.

Дін Андерсон вирішив облаштувати будинок своєї мрії: дивіться відео

Який вигляд має бункер після ремонту

Дін зізнався, що колись збився зі шляху, його мало похмурий вигляд. Але його батько дав йому набір інструментів та показав шлях, яким він зміг виправити своє життя. Тож, до ремонту чоловік вирішив залучити свою команду колишніх в'язнів.



Чоловік переробив бункер на будинок мрії / Скриншот з відео

За словами Діна, бункер перебував у неналежному стані і зовсім не відповідав стандартам, прийнятним для життя. Тож на чоловіків чекала купа роботи.

Дін почав з вирізування дверей та вікон у залізобетоні, а потім прилаштував зовнішню конструкцію, яка служитиме входом до будинку. Він також перетворив одне приміщення в бункері на їдальню та кухню відкритого планування.

Прагнучи забезпечити максимальну екологічність та знизити витрати, Дін сам виготовляв більшу частину меблів або перепрофілював її. Колишній медичний центр перетворився на спальню, а в старій коморі тепер є душова кімната та офіс у новій прибудові.

Який вигляд має бункер зараз / Скриншот з відео

Раніше ми писали про чоловіка, який намагався прожити на безлюдній скелі 60 днів. На жаль, його довелося рятувати за допомогою гелікоптеру.