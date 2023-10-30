Як розповів 37-річний чоловік, цією роковою подією став інфаркт.

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Як чоловік ледь не загинув

Донні Даст спочатку відчував болі в грудях, але не реагував на них. Він відкладав похід до лікаря аж поки не стало пізно. Йому знадобилася екстрена госпіталізація через інфаркт. Лікарі врятували йому життя, але чоловіку знадобилася тривала реабілітація. Його скерували у реабілітаційну групу з 85-річними пенсіонерами.

Коли через 3 дні я вийшов з лікарні, я ледь міг ходити. Мене направили на реабілітацію, але я вважав, що для мого зцілення потрібно щось іще. Як людина, що вміє робити кам'яні знаряддя праці і жити в екстремальних умовах, я знав, що саме там мені потрібно бути,

– розповів американець.



Як живе зараз чоловік / Фото The Guardian

Тоді він змінив своє життя і почав жити у печері, полювати на тварин і пити воду зі струмка. Протягом шести місяців він жив у лісі, полюючи та збираючи ягоди. Перші пів року він чергував життя в лісі зі звичайним життям у будинку в Колорадо. Пізніше він купив трейлер для вільного переміщення.

"Майже шість місяців я чергував звичайне життя з життям у пустелі Колорадо. Ми з дружиною розійшлися, але я не хотів надовго розлучатися з нашими синами, тому я часто повертався, щоб поспілкуватися з ними. Найдовший термін моєї відсутності склав трохи менш як два місяці", – поділився Донні.

Зараз чоловік повністю здоровий і щасливий.

Раніше ми писали про чоловіка, який намагався прожити на безлюдній скелі 60 днів. Його довелося рятувати за допомогою гелікоптеру.