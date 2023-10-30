Как рассказал 37-летний мужчина, этим роковым событием стал инфаркт.

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Как мужчина чуть не погиб

Донни Даст сначала чувствовал боли в груди, но не реагировал на них. Он откладывал поход к врачу, пока не стало поздно. Ему понадобилась экстренная госпитализация из-за инфаркта. Врачи спасли ему жизнь, но мужчине понадобилась длительная реабилитация. Его отправили в реабилитационную группу с 85-летними пенсионерами.

Когда через три дня я вышел из больницы, я едва мог ходить. Меня направили на реабилитацию, но я считал, что для моего исцеления нужно еще что-то. Как человек, умеющий делать каменные орудия труда и жить в экстремальных условиях, я знал, что именно там мне нужно быть,

– рассказал американец.



Как живет сейчас мужчина / Фото The Guardian

Тогда он изменил свою жизнь и стал жить в пещере, охотиться на животных и пить воду из ручья. В течение шести месяцев он жил в лесу, охотясь и собирая ягоды. Первые полгода он дежурил жизнь в лесу с обычной жизнью в доме Колорадо. Позже он купил трейлер для свободного перемещения.

"Почти шесть месяцев я дежурил обычную жизнь с жизнью в пустыне Колорадо. Мы с женой разошлись, но я не хотел надолго расставаться с нашими сыновьями, поэтому я часто возвращался, чтобы пообщаться с ними. Самый длительный срок моего отсутствия составил чуть менее двух месяцев" – поделился Донни.

Сейчас мужчина полностью здоров и счастлив.

Раньше мы писали о мужчине, который пытался прожить на безлюдной скале 60 дней. Его пришлось спасать с помощью вертолета.