53-річний Кем Кемерон вирішив пожити у скелі не просто так. Чоловік хотів зібрати гроші для ветеранських організацій, а також побити рекорд Ніка Хенкока, який прожив на Роколі 45 днів у 2014 році.

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Кем Кемерон зміг просидіти у печері 32 дні, після чого довелося кликати на допомогу.

Що сталося у скелі

Ветеран британської армії покликав на допомогу, коли його намет пошкодили жахливі погодні умови. За словами Кемерона, на скелі він знімав документальний фільм, спостерігав за китами і зовсім не нудьгував. Але потім військовий помітив дещо дивне – зі скелі зникли усі птахи.

Почалися дуже сильні шторми, західний вітер дув зі швидкістю 46 кілометрів на годину. Житло мандрівника було пошкоджене, його спорядження змивало, а стропи і мотузки зношувалися від постійних ударів. Зрештою, на 32-й день ветеран покликав на допомогу, хоч це рішення він називає важким.

За 10 годин після виклику берегова охорона врятувала 53-річного ветерана гелікоптером і доставила в Сторновей. Зараз мандрівник припускає, що може спробувати вдруге підкорити Рокол.

Цікаво! Рокол – це незаселена скеля в Атлантичному океані, яка є частиною зруйнованого конуса згаслого вулкана та однією з вершин рифа Гелен.



Скеля Рокол / Фото Unsplash

Що відомо про Кема Кемерона

Кріс "Кем" Кемерон, батько двох дітей, ветеран армії і колишній вчитель природничих наук, висадився на скелі наприкінці травня. Він приїхав разом з болгарським альпіністом Емілем Бергманом і радистом Адріаном "Ноббі" Стайлзом, які допомогли йому отаборитися.