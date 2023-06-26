Поточний рекорд (45 днів) був встановлений Ніком Хенкоком влітку 2014 року. Натомість Кемерон сподівається провести там значно більше часу – 60 днів.

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Для чого британець все це затіяв

Втім, Кемерона цікавить не просто рекорд чи потенційна слава. У такий нестандартний спосіб чоловік, у минулому військовий, хоче зібрати 50 тисяч фунтів стерлінгів на підтримку благодійних організацій Королівського флоту та морської піхоти, а також для Благодійного фонду армії The Soldiers' Charity.

В яких умовах живе Кемерон

53-річний британець ночує в наземній капсулі на скелі і випробовує свою витривалість, борючись з непростими погодними умовами. Чоловік готується до штормів, які мають посилитися наприкінці червня – саме тоді він відзначатиме своє 54-річчя.

Ще одним викликом "Сем", батько двох дітей, називає самотність. Втім, все це, переконаний відчайдух, можна перетерпіти, аби зібрати гроші на благодійність.

Я з нетерпінням чекаю повернення додому. Я вже на фінішній прямій і просто хочу покінчити з цим,

– зазначив він.

За час перебування на Роколі британець пропустив день народження доньки та матері. "Це було складно, але це і не повинно бути легко", – переконаний чоловік.

Коротко про Рокол:

Це незаселена скеля в Атлантичному океані, надводна частина зруйнованого конуса згаслого вулкана.

Висота скелі – 23 метри, діаметр – 27 метрів, а площа — близько 570 квадратних метрів.

27 метрів, а площа — близько 570 квадратних метрів. Джерел прісної води там немає.

Де розташована скеля Рокол: дивіться на мапі