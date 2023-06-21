Наразі роботодавці живуть у Лондоні, там і пропонують роботу. Відповідну вакансію опублікувало на LinkedIn агентство з підбору працівників Fairfax and Kensington.

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Зарплата – чимала, шукають досвідченого кандидата

У Fairfax and Kensington пояснили, що нещодавно їхній постійний клієнт звернувся до них із запитом про досвідчену няню для двох собак. Це перший випадок, коли агентство опублікувало таку вакансію.

Шукають людину, яка б забезпечила домашнім улюбленцям найкращий догляд. Когось, хто є справді професіоналом своєї справи і може забезпечити щастя та безпеку для собак,

– мовиться в оголошенні.

За понад тиждень роботою зацікавилося майже 400 потенційних кандидатів. Що й не дивно, адже зарплату пропонують "нечувану" – 127 тисяч доларів на рік або ж 10 500 доларів на місяць. У Fairfax and Kensington наголосили, що навіть ветеринару важко заробити таку суму.

Вакансія має низку особливостей

Як уточнив рекрутер Джордж Данн, одна з вимог до майбутньої няні для собак – жити разом із сім’єю у районі Найтсбрідж у Лондоні. Публічну коментувати породу домашніх улюбленців чи розкривати особу роботодавців він відмовився.

Втім, в оголошенні зазначено, що треба вміти поводитися з собаками різного розміру та сили, а також бути готовим до фізичних навантаженнях (прогулянки, біг та ігри).

Особисте життя – на другому плані

В описі вакансії попередили: людина, що планує подати заявку, має бути готова "працювати у ненормований робочий день, зокрема ввечері, у вихідні та свята". Кандидат повинен вміти працювати з конфіденційною інформацією "з максимальною обережністю та конфіденційністю".

Кандидатам пропонують 6 тижнів відпустки на рік, але є нюанси. "Ви маєте справу з клієнтами, які можуть захотіти поїхати до Монако завтра, і ви летітимете на приватному літаку з цими собаками", – зауважив рекрутер. Він пояснив, що інколи справді доведеться "кинути все" і бути поруч, коли подзвонять. "Потрібно залишити особисте життя на другому плані", – попередив він.