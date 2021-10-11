Мені це потрібно: 15 речей, про існування яких ви могли не знати, але тепер точно захочете мати
Джерело:Reddit
У світі є чимало справді зручних, функціональних та просто класних речей. Про існування багатьох із них ми навіть не здогадуємося, але вартує нам десь побачити їх, як у голові виникає лише одне – "Мені це потрібно".
На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ, де користувачі публікують фотографії таких речей, і роблять іншим певною мірою ведмежу послугу. З одного боку, неймовірно цікаво дізнатися про щось нове та корисне, а з іншого боку, знайти та придбати усе те, що раптово захотілося мати, може бути доволі важко.
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