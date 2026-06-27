День прийняття рішення про шлюб: меми про подружнє життя, які завжди актуальні

А ви знали, що у світі існує День прийняття рішення про шлюб? Так-так, його святкують саме сьогодні, 27 червня. Це день, коли парочки, які давно вже разом, наважуються перейти на новий рівень своїх стосунків.

Кажуть, що 27 червня можна вважати офіційним днем, коли варто сміливо робити пропозицію або "вимагати" одруження. У вас ще є час підготувати пропозицію, а 24 Канал поки що поділиться з вами кумедними мемами про весілля та шлюб.

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Меми про шлюб, в яких ви можете впізнати себе

Жарти про сімейне життя та шлюбні обітниці старі як світ і тому ніколи не втрачають своєї актуальності. Подружнє життя – це не лише романтика, а й нескінченне джерело різноманітних ситуацій, які вже перетворилися на меми. Пропонуємо порцію гумору, в якому кожен чоловік або дружина впізнають себе.



Кумедні меми про шлюб / Фото з соцмереж



Смішні картинки про шлюб / Фото з соцмереж



Картинки про одруження / Фото з соцмереж



Меми про весілля як комікс / Фото з соцмереж



Смішні меми про каблуків / Фото з соцмереж



Меми про шлюб / Фото з соцмереж



Смішні жарти про одруження / Фото з соцмереж



Меми про родичів та одруження / Фото з соцмереж



Меми про одруження в Дії / Фото з соцмереж



Меми про подружнє життя / Фото з соцмереж

Сподіваємося, що у вашому подружньому житті є місце для гумору. А якщо ви ще не одружені, то запишіть собі десь у календарі цю дату – 27 червня.