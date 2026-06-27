Кажуть, що 27 червня можна вважати офіційним днем, коли варто сміливо робити пропозицію або "вимагати" одруження. У вас ще є час підготувати пропозицію, а 24 Канал поки що поділиться з вами кумедними мемами про весілля та шлюб.

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Меми про шлюб, в яких ви можете впізнати себе

Жарти про сімейне життя та шлюбні обітниці старі як світ і тому ніколи не втрачають своєї актуальності. Подружнє життя – це не лише романтика, а й нескінченне джерело різноманітних ситуацій, які вже перетворилися на меми. Пропонуємо порцію гумору, в якому кожен чоловік або дружина впізнають себе.



Кумедні меми про шлюб / Фото з соцмереж



Смішні картинки про шлюб / Фото з соцмереж



Картинки про одруження / Фото з соцмереж



Меми про весілля як комікс / Фото з соцмереж



Смішні меми про каблуків / Фото з соцмереж



Меми про шлюб / Фото з соцмереж



Смішні жарти про одруження / Фото з соцмереж



Меми про родичів та одруження / Фото з соцмереж



Меми про одруження в Дії / Фото з соцмереж



Меми про подружнє життя / Фото з соцмереж

Сподіваємося, що у вашому подружньому житті є місце для гумору. А якщо ви ще не одружені, то запишіть собі десь у календарі цю дату – 27 червня.