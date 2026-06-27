Говорят, что 27 июня можно считать официальным днем, когда стоит смело делать предложение или "требовать" вступления в брак. У вас еще есть время подготовить предложение, а 24 Канал пока поделится с вами забавными мемами о свадьбе и браке.

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Мемы о браке, в которых вы можете узнать себя

Шутки о семейной жизни и брачных обетах стары как мир и поэтому никогда не теряют своей актуальности. Супружеская жизнь – это не только романтика, но и неиссякаемый источник самых разных ситуаций, которые уже превратились в мемы. Предлагаем порцию юмора, в которой каждый муж или жена узнают себя.



Забавные мемы о браке / Фото из соцсетей



Смешные картинки о браке / Фото из соцсетей



Картинки о вступлении в брак / Фото из соцсетей



Мемы о свадьбе в формате комиксов / Фото из соцсетей



Смешные мемы о каблуках / Фото из соцсетей



Мемы о браке / Фото из соцсетей



Смешные шутки о браке / Фото из соцсетей



Мемы о родственниках и свадьбе / Фото из соцсетей



Мемы о вступлении в брак в Дії / Фото из соцсетей



Мемы о супружеской жизни / Фото из соцсетей

Надеемся, что в вашей супружеской жизни есть место для юмора. А если вы еще неженаты или не вышли замуж, то запишите себе где-нибудь в календаре эту дату – 27 июня.