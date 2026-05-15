Дуже часто з такими проявами ніжності стикаються дайвери. Наприклад, нещодавно мережу підкорило відео, на якому дайвера дуже мило обіймає тюлень, пише Devon Live.

Як дайвера обійняв тюлень під водою

Дайвер Майкл Томас під час занурення біля острова Ланді в північному Девоні отримав абсолютно несподівані обійми від привітного тюленя. Відео цього зворушливого моменту стало вірусним у мережі, зібравши майже чотири мільйони переглядів та понад 218 тисяч лайків.

Майкл розповів, що часто припливає до острова Ланді, аби досліджувати підводні ліси з водоростей, де панує атмосфера іншого світу. За його словами, місцеві тюлені дуже допитливі. Щойно ти починаєш роздивлятися морське дно, вони одразу припливають перевірити, що ти там робиш. Чим менше уваги ти їм приділяєш, тим більше інтересу вони виявляють.

Дайвера під водою обійняв тюлень: дивіться відео

Користувачі соцмереж у захваті від побаченого. Люди активно коментують відео, зазначаючи, що дикі тварини теж потребують любові та гармонії з людиною, а такий момент здатний зцілити будь-який душевний біль. Скажіть, якби не відео, то і не повірили б, що таке може бути.

Бен Бервілл – справжня зірка підводних зйомок

Насправді справжньою зіркою підводних зйомок з морськими жителями вважається Бен Бервілл. Він є лікарем загальної практики та пірнає з тюленями островів Фарне вже понад 20 років і щороку відкриває щось нове про їхнє життя.

Однією з наймиліших є фото Бена, коли його обійняв сірий тюлень, розповідає Fox News. Дайвер-любитель плавав собі в один з прекрасних днів, як раптово до нього підплив тюлень, обійняв його та погладив по голові. Бен Бервілл сказав, що був спокійний, коли це сталося, оскільки він пірнає та контактує з тваринами вже кілька десятиліть.

Чи доброзичливі тюлені насправді?

У дикій природі тюлені насправді є дуже товариськими істотами, які живуть колоніями, проте вони зазвичай насторожено ставляться до людей і намагаються триматися від них якомога далі, пише Deep sea world. Вони не є агресивними, але можуть проявити ворожість, якщо відчувають загрозу або захищають своє потомство. Самі по собі тюлені не становлять небезпеки для людини й можуть бути цілком привітними, як ми це вже побачили з дайверами.



Чи бувають тюлені добрими до людей / Фото Magnific

Поведінка цих тварин у колоніях буває різною, адже вони можуть бути як боязкими й тихими, так і дуже грайливими та впевненими в собі. У заповідниках та акваріумах, де тюлені почуваються в безпеці й ростуть поряд із людьми, їхній дружелюбний характер проявляється сповна. Попри це, під час спостереження за ними у дикій природі важливо триматися на безпечній відстані, навіть якщо тварини здаються дуже допитливими.

Завжди приємно спостерігати, коли людина зустрічається з представниками дикої природи. Але не завжди ці зустрічі бувають милими та безпечними. Раніше 24 Канал розповідав про серфера, який в районі парку Кріссі-Філд у Сан-Франциско під час віндсерфінгу зіткнувся з гігантським китом.

Чоловік не очікував такої зустрічі. Кит буквально зніс з ніг серфера. Цей епічний момент хтось навіть встиг зафільмувати. В результаті такої зустрічі всі залишилися живими та неушкодженими.