Все почалося з того, що Чанді Тейшейра, який відповідає за кіберспорт у Ріо-де-Жанейро, розкритикував колег у соцмережі X. Він заявив, що багато політиків лише вдають із себе геймерів перед виборами, щоб сподобатися молоді, а насправді просто "світять" футболками відомих кіберспортивних команд.

Як бразильські політики планують вирішити конфлікт у Dota 2

У своєму дописі Чанді Тейшейра не називав конкретних імен, але місцеві жителі зрозуміли, що це камінь у город сенатора від штату Сан-Паулу Кіма Катагуїрі, який полюбляє грати у відеоігри.



Допис Чанді Тейшейра на Х / Скрин допису

За політика заступилися фанати, зазначивши, що він якраз грає чесно і постійно. Свій допис на X залишив і тренер команди Nemesis Філіпе Астіні. Він заявив, що якби метою Катагуїрі було здобути популярність, то він би обрав більш масову гру, ніж Dota 2.



Допис Філіпе Астіні на Х / Скрин допису

Сам Катагуїрі не став писати довгих пояснень, а запропонував розв'язати питання грою у Dota 2. Він озвучив такі умови: з обох боків збираються команди по 5 людей, а самі опоненти мають зійтися в поєдинку сам на сам на центральній лінії мапи (на міді).

Ставки будуть максимально високі: Кім Катагуїрі заявив, що якщо він програє свою лінію або весь матч, то негайно складе депутатські повноваження і піде у відставку. Як доказ того, що він не новачок, депутат показав скриншот свого профілю в Steam – у нього награно понад 4,3 тисячі годин у Dota 2.



Допис Кіма Катагуїрі з викликом на гру / Скрин допису

Тейшейра виклик прийняв, але почав жалітися, що йому буде важко зібрати настільки ж сильну команду. Катагуїрі не розгубився й заявив, що Тейшейра просто злякався. Хлопці, нам би ваші проблеми.

Конгресвумен залучала виборців на геймерській платформі

Це не перший випадок, коли політика перепліталася з кіберспортом. У 2020 році Александрія Окасіо-Кортес, яку вважають найактивнішою політикинею США у соцмережах, вирішила залучити виборців через геймерську платформу Twitch, пише Los Angeles Times. Вона створила власний канал, щоб мотивувати молодь брати участь у виборах президента, і цей миттєво допомогло зібрати сотні тисяч підписників.

Конгресвумен обрала для стріму популярну гру Among Us, де гравці мають вирахувати "зрадника" на космічному кораблі. До спільної гри вона запросила як колег-політиків, так і зіркових геймерів та популярних блогерів. Сама ж жінка казала, що ніколи не грала у цю гру, проте бачить, що це може бути весело.

Підготовка до ефіру включала не лише налаштування техніки, а й публікацію посилань на ресурси для реєстрації виборців прямо у профілі. Це була остання спроба Окасіо-Кортес вплинути на громадянську позицію людей через неформальні канали зв’язку. Тоді вона закликала своїх прихильників не опускати руки та не зневірюватися, а використовувати будь-який шанс, щоб захищати свої права та свободу.

Dota 2 втрачає прихильників

А тим часом Dota 2 дійсно не є вже такою популярною грою, адже її популярність впала до найнижчого показника онлайну за 7 років. У березні цього року середня кількість гравців у цю гру скоротилася на рекордні 58 тисяч користувачів й це є доволі тривожним дзвіночком.

Цифри показують, що Dota 2 зараз переживає складний період у своїй сучасній історії. Одним із пояснень цього може бути те, що Valve, яка займається розробкою Dota 2, буквально "забила" на гру.