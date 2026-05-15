Очень часто с такими проявлениями нежности сталкиваются дайверы. Например, недавно сеть покорило видео, на котором дайвера очень мило обнимает тюлень, пишет Devon Live.

Как дайвера обнял тюлень под водой

Дайвер Майкл Томас во время погружения возле острова Ланди в северном Девоне получил совершенно неожиданные объятия от приветливого тюленя. Видео этого трогательного момента стало вирусным в сети, собрав почти четыре миллиона просмотров и более 218 тысяч лайков.

Майкл рассказал, что часто приплывает к острову Ланди, чтобы исследовать подводные леса из водорослей, где царит атмосфера другого мира. По его словам, местные тюлени очень любознательны. Только ты начинаешь рассматривать морское дно, они сразу приплывают проверить, что ты там делаешь. Чем меньше внимания ты им уделяешь, тем больше интереса они проявляют.

Дайвера под водой обнял тюлень: смотрите видео

Пользователи соцсетей в восторге от увиденного. Люди активно комментируют видео, отмечая, что дикие животные тоже нуждаются в любви и гармонии с человеком, а такой момент способен исцелить любую душевную боль. Скажите, если бы не видео, то и не поверили бы, что такое может быть.

Бен Бервилл – настоящая звезда подводных съемок

На самом деле настоящей звездой подводных съемок с морскими жителями считается Бен Бервилл. Он является врачом общей практики и ныряет с тюленями островов Фарне уже более 20 лет и каждый год открывает что-то новое об их жизни.

Одной из самых милых является фото Бена, когда его обнял серый тюлень, рассказывает Fox News. Дайвер-любитель плавал себе в один из прекрасных дней, как внезапно к нему подплыл тюлень, обнял его и погладил по голове. Бен Бервилл сказал, что был спокоен, когда это произошло, поскольку он ныряет и контактирует с животными уже несколько десятилетий.

Доброжелательны ли тюлени на самом деле?

В дикой природе тюлени на самом деле являются очень общительными существами, которые живут колониями, однако они обычно настороженно относятся к людям и стараются держаться от них подальше, пишет Deep sea world. Они не являются агрессивными, но могут проявить враждебность, если чувствуют угрозу или защищают свое потомство. Сами по себе тюлени не представляют опасности для человека и могут быть вполне приветливыми, как мы это уже увидели с дайверами.



Поведение этих животных в колониях бывает разным, ведь они могут быть как робкими и тихими, так и очень игривыми и уверенными в себе. В заповедниках и аквариумах, где тюлени чувствуют себя в безопасности и растут рядом с людьми, их дружелюбный характер проявляется сполна. Несмотря на это, во время наблюдения за ними в дикой природе важно держаться на безопасном расстоянии, даже если животные кажутся очень любознательными.

В США серфер столкнулся с гигантским китом

Всегда приятно наблюдать, когда человек встречается с представителями дикой природы. Но не всегда эти встречи бывают милыми и безопасными. Ранее 24 Канал рассказывал о серфере, который в районе парка Крисси-Филд в Сан-Франциско во время виндсерфинга столкнулся с гигантским китом.

Мужчина не ожидал такой встречи. Кит буквально снес с ног серфера. Этот эпический момент кто-то даже успел заснять. В результате такой встречи все остались живыми и невредимыми.