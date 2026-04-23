Усі ці мавпи, що живуть серед людей мають зовсім не властиву їм дієту. Ба більше! Ця дієта їм не підходить та шкодить травленню, пише Reuters. Журналісти агенції пишуть, що макаки зі Скелі Гібралтар вигадали незвичайний спосіб, який допомагає їм легше сприймати шкідливу людську їжу, зокрема, фастфуд та різні солодощі.

Що роблять мавпи, щоб їм не шкодила їжа людей?

Вчені зафіксували незвичну поведінку мавп на переповненій туристами Скелі Гібралтар. Дослідники помітили, що мавпи почали частіше їсти ґрунт. Виявляється, це може бути для них способом уникнути розладів шлунка після споживання людської їжі. А їдять вони дуже різні продукти – шоколад, чипси, морозиво, тобто продукти з високим вмістом цукру, жиру та молочних компонентів. Це зовсім не притаманна для цих тварин їжа.

"Ми припускаємо, що людська їжа, яка не відповідає їхньому природному раціону, викликає розлади шлунка і потенційні порушення мікробіому, а негативні наслідки частково нейтралізуються компонентами ґрунту", – пояснив біологічний антрополог Кембриджського університету Сильвен Лемуан в журналі Scientific Reports.

Він додав, що за дією на організм це може нагадувати антациди у людей, однак потрібні додаткові дослідження впливу на кишкову мікрофлору. Антациди – це група лікарських препаратів, призначених для швидкого нейтралізування підвищеної кислотності шлункового соку.



Дослідження поведінки мавп проводили з серпня 2022 по квітень 2024 року серед близько 230 макак, які живуть у восьми групах. Це єдина популяція диких мавп у Європі. Вони перебувають у тісному контакті з туристами, які часто їх підгодовують або стають жертвами крадіжок їжі. Також тварини отримують фрукти, овочі та насіння на спеціальних майданчиках від місцевої влади.

До речі, практика поїдання ґрунту, крейди або глини називається геофагією і зустрічається у багатьох тварин, зокрема приматів.

Ми не знаємо точного механізму дії ґрунту в шлунку, але глинисті ґрунти здатні знижувати кислотність, поглинати токсини, захищати слизову шлунка та впливати на мікробіом,

– зазначив Лемуан.

Вчені вважають, що ця звичка може бути соціально засвоєною: молодші тварини спостерігають за дорослими й повторюють їхню поведінку. Дослідники також зазначають, що це показує здатність приматів адаптуватися до змін середовища та навчатися один в одного.

Вчені сподіваються, що результати їхнього дослідження можуть вплинути на поведінку туристів, щоб ті стали менше годувати тварин, бо це є незаконним. Водночас є ризик, що це, навпаки, стимулюватиме інтерес людей.

Що зазвичай їдять мавпи у дикій природі?

Взагалі мавпи – це всеїдні тварини, які залежно від місця проживання харчуються різноманітним раціоном, пише A-Z Animals. Раціон мавп може включати горіхи, фрукти, листя, насіння, яйця, комах, ящірок. Деякі види приматів можуть бути одночасно і плодоїдними, і комахоїдними, а інші – переважно плодоїдними чи лише комахоїдними.

У попкультурі мавп часто зображують як тварин, які дуже полюбляють банани. Насправді у дикій природі банани не є основним джерелом їжі для мавп. Вони їдять банани зазвичай в зоопарках. Головна їжа мавп – це все, до чого вони можуть відносно легко дістатися, щоб швидко отримати фруктовий цукор, вуглеводи, клітковину та тваринний білок.



Міські мавпи, особливо у туристичних місцях, зазвичай більш хворобливі через свою міську дієту. У них менше м’язів, ніж у диких родичів, вони мають надмірну вагу, високий кров’яний тиск і рівень холестерину. Мавпи, які живуть серед людей, більш ліниві, хоч можуть бути дуже гіперактивними та навіть нападати, щоб відібрати їжу.

