Новий рекорд, який встановили британець Оллі Дженкс і канадець Сет Скотт, точно увійде в історію. Його вже називають абсурдним та дивним, але він точно вражає. Ці двоє подолали близько 22 500 кілометрів на старому триколісному авто, пише Associated Press.

Оллі Дженкс згадує, що коли почув пропозицію про подорож від свого приятеля Сета, то був неймовірно вражений. Він сказав: "Це було настільки абсурдно, що я не зміг відмовитися". Для своєї подорожі чоловіки вибрали автівку, яка максимально для цього не підходила. Шейла, саме так назвали машину, була без підсилювача керма, кондиціонера і з поганою прохідністю.

Це був автомобіль Reliant Robin – культове у Великій Британії триколісне авто 1970-х років, яке створювали для простих поїздок "у магазин і назад". Виробництво припинили на початку 2000-х, але машина залишилася частиною попкультури.



Чоловіки проїхали майже 23 тисячі кілометрів на триколісному авто / Фото з Facebook Оллі Дженкса

Наші герої купили цю автівку спеціально для своєї рекордної подорожі, яка тривала понад 4,5 місяця і коштувала близько 40 – 50 тисяч доларів. Вони почали свій шлях із Лондона (Велика Британія) й прямували до Кейптауна (ПАР), подолавши 22 країни. Для цієї подорожі вони створили профіль в Instagram, в шапці якого вказали: "14 000 миль, 3 колеса, 0 здорового глузду".

Два друга відправилися у подорож на трьох колесах: дивіться відео

Оскільки маршрут пролягав через безліч країн, то він був наповнений не тільки позитивними моментами, а й небезпеками. Наприклад, чоловіки опинилися в Беніні під час спроби перевороту, проїжджали Нігерію під час авіаударів, а в Камеруні рухалися з військовим конвоєм.

Уявіть цю машину в колоні військових,

– вже жартома згадує Дженкс.

До того ж Шейла постійно ламалася. То були проблеми з підвіскою, то з коробкою передач та зчепленням, а згодом повністю згорів двигун. Вижити в цій пригоді допомогли випадкові люди – хтось пересилав запчастини, хтось лагодив авто просто на місці.

Після понад 120 днів у дорозі вони таки дісталися Кейптауна. Цю подорож хлопці запам'ятають на все життя. Після рекордної поїздки авто планують відправити до музею транспорту в Лондоні.



У Китаї чоловік пройшов 80 кілометрів на ходулях

Ще один незвичайний, і для когось, дивний рекорд поставили у Китаї. Там місцевий артист Саймайті Їмін подолав найдальшу відстань на ходулях за 24 години, пише Guinness World Records. Чоловік пройшов майже 80 кілометрів, перебуваючи на висоті 1 метр над землею.



Саймайті Їмін пройшов на ходулях 80 кілометрів / Guinness World Records

До речі, мало того, що це максимально незручний спосіб пересування, так ходулі Саймайті ще й важили 10 кілограмів. Але для чоловіка це була радісна розвага. Це був не єдиний його подібний рекорд. Пізніше він встав на ходулі висотою майже 17 метрів й пройшов без страховки 10 впевнених кроків.

