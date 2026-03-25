Довжина вій Ю Цзянься сягає понад 20 сантиметрів, повідомляє Guinness World Records. Цікаво, що вії продовжують рости. Видається, що Ю економить на косметиці, адже їй не потрібна як мінімум туш. А свої чудові довгі вії вона майстерно вкладає на обличчі.

З чого почалася історія вій-рекордсменів китаянки?

Ю Цзянься зізнається, що вперше помітила незвичайну особливість у 2015 році. Тоді вії почали ставати дедалі довшими. Жінка одразу звернулася до лікарів, бо переживала, що це може бути якась хвороба. Проте медики лише розвели руками – жодного наукового пояснення такому феномену знайти не вдалося.

Я намагалася знайти наукові причини, наприклад, у генах чи чомусь іншому. Однак ніхто з моїх рідних не має таких довгих вій, тому це неможливо пояснити,

– поділилася рекордсменка.

Не знайшовши логічних наукових аргументів, Ю звернулася до духовності. Вона пов’язує свій рекорд з аскезою. Понад 480 днів вона провела на самоті в горах. Тепер жінка щиро вірить, що такі вії – це особливий дар, надісланий Буддою. Жінка навіть переконана, що цей "подарунок" додав їй внутрішньої сили та здоров’я.



Ю Цзянься з найдовшими віями у світі / Guinness World Records

Перший зафіксований рекорд Ю Цзянься

У 2016 році жінка вирішила історично зафіксувати своє досягнення і потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Що цікаве, з того часу її природна прикраса продовжує рости. Нещодавно представники Книги рекордів Гіннеса офіційно підтвердили її статус абсолютної світової лідерки: довжина вії на її лівій верхній повіці тепер становить неймовірні 20,5 сантиметрів.

Попри те, що з боку такі вії здаються незручними, сама Ю Цзянься не відчуває жодного дискомфорту в побуті. Вона легко вмивається і веде звичний спосіб життя. Завдяки такій довжині їй зовсім не потрібна косметика, адже вії створюють ефект натуральної підводки.



Китаянка відростила найдовші вії у світі / Guinness World Records

Якої зазвичай довжини вії у людей?

У звичайної людини вії мають свій чіткий біологічний ліміт, і він значно скромніший за результат китаянки. В середньому вони виростають до 8 – 12 міліметрів. Втрачені вії у більшості випадків відростають протягом 6 – 12 тижнів, залежно від причини випадіння вій та загального стану здоров'я, пише Eye care centre.

Якщо вії випали природним шляхом, то вони зазвичай відростають протягом приблизно 6 тижнів як частина нормального циклу росту волосся. Якщо вії були вищипані або пошкоджені через часте тертя, то їх відростання може зайняти від 2 до 3 місяців.

