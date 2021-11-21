Marvel випустила дивовижні листівки з головними локаціями свого кіновсесвіту

21 листопада 2021 , 12:40
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Джерело:

інстаграм Marvel UK & Ireland

Студія Marvel у своїх фільмах показує найрізноманітніші місця. Одні з них реальні, другі вигадані, а треті навіть не на Землі. Тож перегляд стрічок відомої студії може стати для глядачів своєрідною подорожжю по світу і за його межами.

Офіційний інстаграм-аккаунт Marvel Entertainment у Великобританії та Ірландії опублікував серію листівок з локаціями кіновсесвіту. 

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Всього для фанатів підготували дев'ять листівок із зображеннями – деякі місця більш відомі, ніж інші.  Безсумнівно, шанувальники і далі продовжуватимуть спостерігати за багатьма куточками неосяжного Всесвіту Marvel.

На листівках зображені такі локації:

  • Ваканда ("Чорна пантера");
  • Вормір ("Месники: Війна нескінченності");
  • ферма Таноса ("Месники: Завершення");
  • Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж");
  • Haven Hills ("Локі");
  • Его ("Вартові галактики 2");
  • Асгард ("Тор");
  • Веств'ю ("Вандавіжен");  
  • Ксандар ("Вартові галактики").


Ваканда ("Чорна пантера") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Вормір ("Месники: Війна нескінченності") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Ферма Таноса ("Месники: Завершення") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

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Haven Hills ("Локі") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Его ("Вартові галактики 2") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Асгард ("Тор") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Веств'ю ("Вандавіжен") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Ксандар ("Вартові галактики") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

 

Автор: Тата Шаргородська