The Story of Marvel Studios – це перша в історії, повністю авторизована і загальнодоступна історія створення кінематографічного всесвіту Marvel, розказана людьми, які втілили її в життя. Автори книги Тара Беннетт і Пол Террі детально описали, чим студія крок за кроком займалася протягом двох десятиліть.

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На 512 сторінках представлена вся історія Marvel Studios. Крім того, до двотомника з тканини в твердій палітурці з тисненням фольгою і ексклюзивною обкладинкою від Райана Майнердінга увійшли:

понад 200 інтерв'ю з персоналом студії, акторами та знімальною групою всіх 23 фільмів The Infinity Saga;

більш ніж 500 виробничих фотографій, а також архівні матеріали небачених раніше творців фільмів і особисті пам'ятні речі від акторів і знімальної групи;

передмова Кевіна Файгі – президента Marvel Studios і головного креативного директора Marvel;

післямова Роберта Дауні-молодшого, виконавця ролі Тоні Старка / Залізної людини.



Marvel Studios анонсувала нову книгу / Фото amazon



Marvel Studios анонсувала нову книгу / Фото amazon

Це перша повністю офіційна історія створення кінематографічного всесвіту Marvel, розказана продюсерами, сценаристами, режисерами, концепт-художниками, художниками з візуальних ефектів, акторами і командою – усіма, хто втілив її в життя,

– йдеться в описі.

Англомовну версію книги можна попередньо замовити на сайті видавництва або на amazon. Вартість новинки 150 доларів.

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