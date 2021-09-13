Рівень жаху у глядача визначатимуть, опираючись на його серцевий ритм. За таке дослідження у FinanceBuzz обіцяють заплатити 1300 доларів (34 700 гривень) – по 100 доларів за кожен фільм.

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Дивитися фільми і отримувати гроші

У компанії кажуть, що зі всіх фільмів, що виходять у кінопрокат, горори є найприбутковішими, і це не залежить від бюджету стрічки. До прикладу, "Паранормальне явище" у 2007 році зняли всього за 15 тисяч доларів, а його касові збори склали понад 193 мільйони доларів!

Це доводить те, що головне у фільмах жахів – не спецефекти та комп'ютерна графіка, а сюжет та історія, що є його основою. Наближається Гелловін, і кіно- та телеекрани знову заполонять горори. З огляду на це FinanceBuzz захотіли перевірити, чи справді високобюджетні фільми викликають більше страху ніж малобюджетні.

Кандидат, якого оберуть на представлену вакансію, допоможе це з'ясувати. Йому потрібно буде переглянути 13 найстрашніших фільмів жахів – як високобюджетних, так і малобюджетних. Під час перегляду вимірюватимуть частоту його серцебиття, що дозволить зрозуміти, які фільми були для глядача страшнішими.



13 фільмів за 1300 доларів / Ілюстрація FinanceBuzz

Ось які фільми потрібно буде подивитися:

"Пила";

"Жах Амітівілля";

"Тихе місце";

"Тихе місце 2";

"Кендімен";

"Астрал";

"Відьма з Блер: Курсова з того світу";

"Сіністер";

"Пастка";

"Чистка";

"Гелловін" (2018);

"Паранормальне явище";

"Анабель".

Взяти участь у відборі можуть лише повнолітні кандидати, що мешкають у США. Для цього потрібно відповісти на кілька запитань і заповнити форму на сайті. Заявки прийматимуть до 26 вересня.

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