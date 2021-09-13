Уровень ужаса у зрителя будут определять, основываясь на его сердечном ритме. За такое исследование в FinanceBuzz обещают заплатить 1300 долларов (34 700 гривен) – по 100 долларов за каждый фильм.

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Смотреть фильмы и получать деньги

В компании говорят, что со всех фильмов, выходящих в кинопрокат, хорроры являются самыми прибыльными, и это не зависит от бюджета фильма. К примеру, "Паранормальное явление" в 2007 году сняли всего за 15 тысяч долларов, а его кассовые сборы составили более 193 миллионов долларов!

Это доказывает то, что главное в фильмах ужасов – не спецэффекты и компьютерная графика, а сюжет и история, которая является его основой. Приближается Хэллоуин, и кино и телеэкраны снова заполонят хорроры. Учитывая это, FinanceBuzz захотели проверить, действительно ли высокобюджетные фильмы вызывают больше страха чем малобюджетные.

Кандидат, которого выберут на представленную вакансию, поможет это выяснить. Ему нужно будет пересмотреть 13 самых страшных фильмов ужасов – как высокобюджетных, так и малобюджетных. Во время просмотра будут измерять частоту его сердцебиения, что позволит понять, какие фильмы оказались для зрителя более страшными.



13 фильмов за 1300 долларов / Иллюстрация FinanceBuzz

Вот какие фильмы нужно будет посмотреть:

"Пила";

"Ужас Амитивилля";

"Тихое место";

"Тихое место 2";

"Кэндимэн";

"Астрал";

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света";

"Синистер";

"Ловушка";

"Судная ночь";

"Хэллоуин" (2018)

"Паранормальное явление";

"Анабель".

Принять участие в отборе могут только совершеннолетние кандидаты, проживающие в США. Для этого нужно ответить на несколько вопросов и заполнить форму на сайте. Заявки будут принимать до 26 сентября.

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