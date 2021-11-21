Офіційний інстаграм-аккаунт Marvel Entertainment у Великобританії та Ірландії опублікував серію листівок з локаціями кіновсесвіту.

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Всього для фанатів підготували дев'ять листівок із зображеннями – деякі місця більш відомі, ніж інші. Безсумнівно, шанувальники і далі продовжуватимуть спостерігати за багатьма куточками неосяжного Всесвіту Marvel.

На листівках зображені такі локації:

  • Ваканда ("Чорна пантера");
  • Вормір ("Месники: Війна нескінченності");
  • ферма Таноса ("Месники: Завершення");
  • Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж");
  • Haven Hills ("Локі");
  • Его ("Вартові галактики 2");
  • Асгард ("Тор");
  • Веств'ю ("Вандавіжен");
  • Ксандар ("Вартові галактики").

Marvel випустила серію листівок з головними локаціями свого кіновсесвіту
Ваканда ("Чорна пантера") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

Marvel випустила серію листівок з головними локаціями свого кіновсесвіту
Вормір ("Месники: Війна нескінченності") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

Marvel випустила серію листівок з головними локаціями свого кіновсесвіту
Ферма Таноса ("Месники: Завершення") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

Marvel випустила серію листівок з головними локаціями свого кіновсесвіту
Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

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Marvel випустила серію листівок з головними локаціями свого кіновсесвіту
Haven Hills ("Локі") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

Marvel випустила серію листівок з головними локаціями свого кіновсесвіту
Его ("Вартові галактики 2") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

Marvel випустила серію листівок з головними локаціями свого кіновсесвіту
Асгард ("Тор") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Веств'ю ("Вандавіжен") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland


Ксандар ("Вартові галактики") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland