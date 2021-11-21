Офіційний інстаграм-аккаунт Marvel Entertainment у Великобританії та Ірландії опублікував серію листівок з локаціями кіновсесвіту.
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Всього для фанатів підготували дев'ять листівок із зображеннями – деякі місця більш відомі, ніж інші. Безсумнівно, шанувальники і далі продовжуватимуть спостерігати за багатьма куточками неосяжного Всесвіту Marvel.
На листівках зображені такі локації:
- Ваканда ("Чорна пантера");
- Вормір ("Месники: Війна нескінченності");
- ферма Таноса ("Месники: Завершення");
- Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж");
- Haven Hills ("Локі");
- Его ("Вартові галактики 2");
- Асгард ("Тор");
- Веств'ю ("Вандавіжен");
- Ксандар ("Вартові галактики").
Ваканда ("Чорна пантера") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
Вормір ("Месники: Війна нескінченності") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
Ферма Таноса ("Месники: Завершення") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
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Haven Hills ("Локі") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
Его ("Вартові галактики 2") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
Асгард ("Тор") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
Веств'ю ("Вандавіжен") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland
Ксандар ("Вартові галактики") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland