Офіційний інстаграм-аккаунт Marvel Entertainment у Великобританії та Ірландії опублікував серію листівок з локаціями кіновсесвіту.

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Всього для фанатів підготували дев'ять листівок із зображеннями – деякі місця більш відомі, ніж інші. Безсумнівно, шанувальники і далі продовжуватимуть спостерігати за багатьма куточками неосяжного Всесвіту Marvel.

На листівках зображені такі локації:

Ваканда ("Чорна пантера");

Вормір ("Месники: Війна нескінченності");

ферма Таноса ("Месники: Завершення");

Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж");

Haven Hills ("Локі");

Его ("Вартові галактики 2");

Асгард ("Тор");

Веств'ю ("Вандавіжен");

Ксандар ("Вартові галактики").



Ваканда ("Чорна пантера") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland



Вормір ("Месники: Війна нескінченності") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland



Ферма Таноса ("Месники: Завершення") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland



Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland

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Haven Hills ("Локі") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland



Его ("Вартові галактики 2") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland



Асгард ("Тор") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland



Веств'ю ("Вандавіжен") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland



Ксандар ("Вартові галактики") / Фото інстаграм Marvel UK & Ireland