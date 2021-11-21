Официальный инстаграм-аккаунт Marvel Entertainment в Великобритании и Ирландии опубликовал серию открыток с локациями киновселенной.
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Всего для фанатов подготовили девять открыток с изображениями – некоторые места более известны, чем другие. Несомненно, поклонники и дальше будут продолжать наблюдать за многими уголками необъятной Вселенной Marvel.
На открытках изображены такие локации:
- Ваканда ("Черная пантера");
- Вормир ("Мстители: Война бесконечности");
- ферма Таноса ("Мстители: Финал");
- Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж");
- Haven Hills ("Локи");
- Эго ("Стражи галактики 2");
- Асгард ("Тор");
- Вествью ("Вандавижен");
- Ксандар ("Стражи галактики").
Ваканда ("Черная пантера") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
Вормир ("Мстители: война бесконечности") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
Ферма Таноса ("Мстители: Финал") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
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Haven Hills ("Локи") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
Эго ("Стражи галактики 2") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
Асгард ("Тор") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
Вествью ("Вандавижен") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland
Ксандар ("Стражи галактики") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland