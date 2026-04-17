Спочатку жителі будинку не могли оговтатися від такого несподіваного "подарунка", передає ABC 7. А потім вони знайшли пояснення цієї дивної історії. Не обійшлося без авіації.

Звідки на будинок впав шмат криги?

Історія сталася у місті Віттіер, штат Каліфорнія. У вітальню житлового будинку прямо з неба впав величезний шматок льоду. Про це розповів член наглядової ради округу Лос-Анджелес Дженіс Ган.

Мешканець будинку Юдер Грау, який орендував помешкання, почув звук, схожий на вибух. Він побіг до кімнати й побачив дірку в стелі та велику масу брудної криги на дивані. На щастя, ніхто не постраждав. Але звідки величезна крига взялася? Погода була ясною й ніяких опадів не було.



На будинок з неба впав брудний шмат льоду / ABC 7

Тоді власниця будинку Танія Манга вирішила перевірити дані польотів літаків і з’ясувалося, що саме в цей момент над ними пролітав літак. Зараз Дженіс Ган вимагає від Федерального авіаційного управління (FAA) ретельного розслідування, щоб зрозуміти причини цієї ситуації та запобігти подібному в майбутньому.

Танія вже подала скаргу, а сам лід поклала у морозилку для експертизи. Танія зазначила, що крига має неприємний запах, і тепер вона хвилюється за своє здоров’я, оскільки торкалася її руками. Походження льоду поки що офіційно не встановлено.

Кілька років тому увесь світ облетіла новина про те, що у літака Alaska Airlines на висоті 4500 метрів у фюзеляжі відірвалася частина дверей. Тоді за борт вилетіли деякі речі, пише Euro news. Один з цих предметів згодом знайшли на узбіччі дороги. Це був iPhone, який не лише залишився цілим, а й продовжував працювати в авіарежимі.

На екрані навіть можна було побачити квитанцію на багаж цього рейсу. Це був другий гаджет з того літака, який пережив падіння з гігантської висоти без жодної подряпини.



iPhone випав з літака і залишився цілим / Euro news

Вчені пояснюють це явище фізикою: на певній швидкості сила опору повітря зрівнюється з силою тяжіння, і об'єкт перестає прискорюватися – це називається "граничною швидкістю падіння".

Оскільки iPhone легкий і має прямокутну форму, він не летів зі швидкістю кулі, а падав відносно повільно. Ймовірно, удар пом’якшили дерева або кущі, які поступово сповільнили падіння, подібно до того, як подушка безпеки в авто рятує пасажира під час зіткнення.

