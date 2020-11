Ідея користувача сайту Lego Ideas має усі шанси стати реальністю.

Набір за мотивами популярної відеогри Among Us, створений одним з користувачів сайту Lego Ideas, зібрав 10 тисяч голосів, повідомляють Розваги 24. Це означає, що проєкт конструктора Among Us: The Skeld можуть запустити у виробництво.

Lego Ideas – сайт, який дозволяє своїм користувачам публікувати власні ідеї конструкторів та виставляти їх на голосування. Якщо проєкт набирає 10 тисяч голосів, експерти Lego зобов'язуються розглянути його та, можливо, втілити в життя.



Фрагменти конструктора Among Us: The Skeld / Фото Lego Ideas

Я почав створювати цей набір ще до того, як Among Us стала популярною. Перетворення 2D-гри в 3D-конструктор стало новим досвідом для мене. Тим не менш, Among Us дуже добре конвертується в кубики Lego,

– зазначає автор в описі до свого проєкту на Lego Ideas.







Конструктор Among Us: The Skeld з різних ракурсів / Фото Lego Ideas

Представлений набір складається з п'яти кімнат: кафетерію, складу з електрообладнанням, машинного приміщення, реактора та вестибюлю. Серед героїв конструктора – 6 членів екіпажу, привид та 2 домашніх тварини. Кількість деталей у наборі – 1038.