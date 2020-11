Идея пользователя сайта Lego Ideas имеет все шансы стать реальностью.

Набор по мотивам популярной видеоигры Among Us, созданный одним из пользователей сайта Lego Ideas, собрал 10 тысяч голосов, сообщают Развлечения 24. Это значит, что проект конструктора Among Us: The Skeld могут запустить в производство.

Lego Ideas – сайт, который позволяет своим пользователям публиковать собственные идеи конструкторов и выставлять их на голосование. Если проект набирает 10 тысяч голосов, эксперты Lego обязуются рассмотреть его и, возможно, воплотить в жизнь.



Фрагменты конструктора Among Us: The Skeld / Фото Lego Ideas

Я начал создавать это набор еще до того, как Among Us стала популярной. Превращение 2D-игры в 3D-конструктор стало новым опытом для меня. Тем не менее Among Us очень хорошо конвертируется в кубики Lego,

Конструктор Among Us: The Skeld с разных ракурсов / Фото Lego Ideas

Представленный набор состоит из пяти комнат: кафетерия, склада с электрооборудованием, машинного помещения, реактора и вестибюля. Среди героев конструктора – 6 членов экипажа, привидение и 2 домашних животных. Количество деталей в наборе – 1038.