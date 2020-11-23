Lego готовит много интересных новинок для поклонников Marvel.

Компания Lego выпустит новые игрушки для коллекции Marvel, сообщают Развлечения 24. Выход некоторых конструкторов приурочен к анонсу серии комиксов Avengers Mech Strike, в которых Мстители получат личных мехов для борьбы с врагами.

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Меха – это большая человекоподобная боевая машина. Ней управляет пилот – человек, который находится внутри этого робота. Обычно мехи участвуют в боях с аналогичными механизмами или другими гигантскими созданиями.

Всего Lego выпустит три набора с мехами – Капитан Америка, Тор и Майлз Моралес. В комплекте будут маленький фигурки Мстителей и детали для самостоятельной сборки роботизированных костюмов. Стоимость одного набора – 9,99 долларов (285 гривен).







Новые наборы Мстителей-мехов / Фото Lego

Кроме мехов, у Lego выйдет еще и пять наборов игрушек по мотивам различных сюжетов комиксов Marvel. Четыре из них посвящены Человеку Пауку, а последний – Железному Человеку.









Наборы конструкторов по сюжетам комиксов Marvel / Фото Lego

Еще одна новинка выйдет для кроссовера Людей Икс и Трансформеров. Это самолет команды мутантов SR-71 Blackbird, который превращается в робота. Его цена – 64,99 долларов (1850 гривен).



Самолет-трансформер / Фото Lego