Почувствуйте вкус итальянской истории в своей гостиной. Уже совсем скоро фанаты Lego и любители истории смогут воссоздать дома самую культовую достопримечательность Рима с впечатляющим новым набором, который был искусно разработан и в деталях имитирует оригинальное здание.

Lego продолжает радовать своих поклонников. На этот раз компания анонсировала новый набор – модель римского Колизея. "Колизей" станет самым большим набором в ассортименте.

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Конструктор будет состоять из 9 036 деталей – это на полторы тысячи больше, чем у предыдущего рекордсмена – звездолета "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн", вышедшего в 2017 году. Игрушечный Колизей в собранном виде имеет параметры 27 см в высоту и 59 см в ширину.

Модель полностью повторяет основную конструкцию оригинального здания. Каждая деталь набора была тщательно обработана, чтобы оставаться верной реальному Колизею.

Одной из самых сложных и важных задач было передать монументальность Колизея в форме Lego. Я чувствовал, что модель Lego должна отражать архитектурную особенность оригинала – ряды колонн, обрамляющих арки в разных стилях. Для этого модель построена с использованием эффекта вертикального преувеличения. Таким образом, поперечное сечение намного круче, чем на реальной конструкции. Надеюсь, люди будут вдохновлены, узнав больше об оригинале, благодаря опыту создания модели Lego,

– комментирует разработчик модели Рок Згалин Кобе.



Новый конструктор Lego "Колизей" / Фото Lego



Новый конструктор Lego "Колизей" / Фото Lego



Новый конструктор Lego "Колизей" / Фото Lego



Новый конструктор Lego "Колизей" / Фото Lego

Самый большой набор кубиков Lego поступит в продажу в розничные магазины Lego в черную пятницу – 27 ноября 2020 года. Также приобрести "Колизей" можно будет на официальном сайте бренда. Цена набора 550 долларов (15 475 гривен).