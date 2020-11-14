Відчуйте смак італійської історії у своїй вітальні. Вже зовсім скоро фанати Lego і любителі історії зможуть відтворити вдома найкультовішу пам'ятку Риму з вражаючим новим набором, який був майстерно розроблений та в деталях імітує оригінальну будівлю.

Lego продовжує тішити своїх шанувальників. Цього разу компанія анонсувала новий набір – модель римського Колізею. "Колізей" стане найбільшим набором в асортименті.

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Конструктор складатиметься з 9 036 деталей – це на півтори тисячі більше, ніж у попереднього рекордсмена – зорельота "Тисячолітній сокіл" з "Зоряних воєн", що вийшов в 2017 році. Іграшковий Колізей у зібраному вигляді має параметри 27 см у висоту і 59 см в ширину.

Модель повністю повторює основну конструкцію оригінальної будівлі. Кожна деталь набору була ретельно оброблена, щоб залишатися вірною реальному Колізею.

Одним з найскладніших і найважливіших завдань було передати монументальність Колізею у формі Lego. Я відчував, що модель Lego повинна відображати архітектурну особливість оригіналу – ряди колон, що обрамляють арки в різних стилях. Для цього модель побудована з використанням ефекту вертикального перебільшення. Таким чином, поперечний переріз набагато крутіший, ніж на реальній конструкції. Сподіваюся, люди будуть натхненні, дізнавшись більше про оригінал, завдяки досвіду створення моделі Lego,

– коментує розробник моделі Рок Згалін Кобе.



Новий конструктор Lego "Колізей" / ​ Фото Lego



Новий конструктор Lego "Колізей" / ​ Фото Lego



Новий конструктор Lego "Колізей" / ​ Фото Lego



Новий конструктор Lego "Колізей" / ​ Фото Lego

Найбільший набір кубиків Lego надійде у продаж в роздрібні магазини Lego в чорну п'ятницю – 27 листопада 2020 року. Також придбати "Колізей" можна буде на офіційному сайті бренду. Ціна набору 550 доларів (15 475 гривень).