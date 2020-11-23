Капітан Америка, Тор і Майлз Моралес: Lego випустить набори Месників з мехами – фото
Lego готує багато цікавих новинок для прихильників Marvel.
Компанія Lego випустить нові іграшки для колекції Marvel, повідомляють Розваги 24. Випуск деяких конструкторів приурочений до анонсу виходу серії коміксів Avengers Mech Strike, в яких Месники отримають особистих мехів для боротьби з ворогами.
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Всього Lego випустить три набори з мехами – Капітан Америка, Тор і Майлз Моралес. У комплекті йтимуть маленькі фігурки Месників та деталі для самостійного створення роботизованих костюмів. Вартість одного набору – 9,99 доларів (285 гривень).
Нові набори Месників з мехами / Фото Lego
Крім мехів, у Lego вийде ще й п'ять наборів іграшок за мотивами різних сюжетів коміксів Marvel. Чотири з них присвячені Людині-Павуку, а останній – Залізній Людині.
Набори конструкторів за сюжетами коміксів Marvel / Фото Lego
Ще одна новинка вийде для кросоверу Людей Ікс та Трансформерів. Це літак команди мутантів SR-71 Blackbird, який перетворюється у робота. Його ціна – 64,99 доларів (1850 гривень).
Літак-трансформер / Фото Lego
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