Лами та альпаки до літа перетворюються в хутряну кулю на тонких ніжках: кумедне відео

Стрижені лами та альпаки похизувалися голими тілами. У соцмережах показали, як виглядають звірі без шерсті.

Мешканка США продемонструвала лам та альпак з ферми, яких кожної весни стрижуть до літа. Без свого знаменитого густого і теплого хутра вони схожі на пухнасті кулі на тонких ніжках.

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Хоча тварини виглядають худими, їх дуже добре годують. Просто хутро – це 99% лам і альпак. Відео, на якому тварини демонструють свій літній стиль, за короткий термін стало вірусним і розлетілося по соцмережах.

Це я показую глядачеві літні стрижки лам і альпак, про які дбаю.