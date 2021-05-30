Жительница США продемонстрировала лам и альпак с фермы, которых каждой весной стригут к лету. Без своего знаменитого густого и теплого меха они похожи на пушистые шары на тонких ножках.

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Хотя животные выглядят тощими, их очень хорошо кормят. Просто мех – это 99% лам и альпак. Видео, на котором животные демонстрируют свой летний стиль, за короткий срок стало вирусным и разлетелось по соцсетях.

Это я показываю зрителю летние стрижки лам и альпак, о которых забочусь.