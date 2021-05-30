 

Развлечения 24 предлагают своим читателям еще один вызов от знаменитого иллюстратора Гергея Дудаша. Но на этот раз сложнее, чем когда-либо.

К теме Головоломка недели: пришло время искать четырехлистный клевер

На этой картинке художник спрятал рыбу среди осьминогов. Удастся ли вам ее найти? Будьте внимательны, задача не из самых простых.

Чи зможете ви розгледіти рибу серед восьминогів
Головоломка недели: сможете ли вы разглядеть рыбу среди осьминогов / Фото The Dudolf

Если вы думаете, что это афера, мы вас разочаруем – это не так.

Чи зможете ви розгледіти рибу серед восьминогів
Головоломка недели / Фото The Dudolf

Рыбка здесь все время и терпеливо ждет, когда вы ее найдете.

Чи зможете ви розгледіти рибу серед восьминогів
Сможете ли вы разглядеть рыбу среди осьминогов / Фото The Dudolf
 