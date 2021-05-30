Развлечения 24 предлагают своим читателям еще один вызов от знаменитого иллюстратора Гергея Дудаша. Но на этот раз сложнее, чем когда-либо.

К теме Головоломка недели: пришло время искать четырехлистный клевер

На этой картинке художник спрятал рыбу среди осьминогов. Удастся ли вам ее найти? Будьте внимательны, задача не из самых простых.



Головоломка недели: сможете ли вы разглядеть рыбу среди осьминогов / Фото The Dudolf

Если вы думаете, что это афера, мы вас разочаруем – это не так.



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Рыбка здесь все время и терпеливо ждет, когда вы ее найдете.



Сможете ли вы разглядеть рыбу среди осьминогов / Фото The Dudolf

