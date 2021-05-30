Розваги 24 пропонують своїм читачам ще один виклик від знаменитого ілюстратора Гергея Дудаша. Але на цей раз складніше, ніж будь-коли.

До теми Головоломка тижня: настав час шукати чотирилисту конюшину

На цій картинці художник сховав рибу серед восьминогів. Чи вдасться вам її знайти? Будьте уважні, завдання не з найпростіших.



Головоломка тижня: чи зможете ви розгледіти рибу серед восьминогів / Фото The Dudolf

Якщо ви думаєте, що це афера, ми вас розчаруємо – це не так.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Рибка тут весь час і терпляче чекає, коли ви її знайдете.



Чи зможете ви розгледіти рибу серед восьминогів / Фото The Dudolf

