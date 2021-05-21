Вважається, що кожна пелюстка, цього чарівного листочка, має своє значення: одна пелюстка означає славу і віру (знак і стихія вогню); друга – символізує удачу, багатство (належить до стихії води); третя – надію, щастя і вічну любов (стихія повітря); четверта – приносить людині силу і здоров'я, душевну рівновагу і красу (стихія землі).

Це цікаво Головоломка тижня: сови не ті, ким здаються – знайдіть котика серед птахів

Відомий угорський художник Гергей Дудаш у своїй новій ілюстрації пропонує відшукати на зеленому полі чотирилисту конюшину та знайти благословенну удачу і вражаючий успіх у всіх справах.



Головоломка тижня: настав час шукати чотирилисту конюшину / Фото The Dudolf

Якщо ви гортаєте далі, то варто припустити, що удачу ви так і не знайшли. Прокрутіть вниз, щоб побачити відповідь нижче.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

А ось і наша конюшинка!



Настав час шукати чотирилисту конюшину / Фото The Dudolf