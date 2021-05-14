Захопливе заняття допомагає розвивати спостережливість, кмітливість і тренувати мозок. Любителям поламати голову Розваги 24 пропонують нову цікаву головоломку від відомого венгерського художника Гергея Дудаша.

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Наступна ілюстрація призначена для найкращих слідопитів!

На малюнку художник зобразив милих і чудових птахів – сов. Але серед них сховав непомітного милого котика. Тож пропонуємо вам розім'яти мозок, перевіривши свою уважність, та знайти пухнастика.



Головоломка тижня: сови не ті, ким здаються – знайдіть котика серед птахів / Фото The Dudolf

Якщо ця головоломка таки заскладна – то завжди можна подивитися відповідь.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf



Головоломка тижня: знайдіть котика серед птахів / Фото The Dudolf