Увлекательное занятие помогает развивать наблюдательность, сообразительность и тренировать мозг. Любителям поломать голову Развлечения 24 предлагают новую интересную головоломку от известного венгерского художника Гергея Дудаша.

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Следующая иллюстрация предназначена для лучших следопытов!

На рисунке художник изобразил милых и замечательных птиц – сов. Но среди них спрятал незаметного милого котика. Поэтому предлагаем вам размять мозг, проверив свою внимательность, и найти пушистика.



Головоломка недели: совы не те, кем кажутся – найдите котика среди птиц / Фото The Dudolf

Если эта головоломка таки сложная – то всегда можно посмотреть ответ.

​Головоломка недели / Фото The Dudolf

​Головоломка недели: найдите котика среди птиц / Фото The Dudolf