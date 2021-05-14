Увлекательное занятие помогает развивать наблюдательность, сообразительность и тренировать мозг. Любителям поломать голову Развлечения 24 предлагают новую интересную головоломку от известного венгерского художника Гергея Дудаша.
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Следующая иллюстрация предназначена для лучших следопытов!
На рисунке художник изобразил милых и замечательных птиц – сов. Но среди них спрятал незаметного милого котика. Поэтому предлагаем вам размять мозг, проверив свою внимательность, и найти пушистика.
Головоломка недели: совы не те, кем кажутся – найдите котика среди птиц / Фото The Dudolf
Если эта головоломка таки сложная – то всегда можно посмотреть ответ.
Головоломка недели / Фото The Dudolf
Головоломка недели: найдите котика среди птиц / Фото The Dudolf