Некоторые задачи требуют математического ума, другие – острого глаза. Предлагаем небольшой перерыв, чтобы расслабиться с яркой головоломкой.

У вас есть свободное время и вы ищете интересные развлечения? Предлагаем вашему вниманию очередную картинку-загадку от мастера игры в прятки Гергея Дудаша. Задача, как всегда, одна: нужно на цветном рисунке отыскать мелкую деталь, которая отличается от других.

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Перед вами стая уток, среди которых прячется шпион – маленький цыпленок. Поэтому представляем задачу, которая заключается в нахождении 1 птицы, отличающейся от других на картинке. На первый взгляд, все они выглядят одинаково, но уверяем вас – это не так!

Головоломка недели: найдите цыпленка среди утят / Фото The Dudolf

Так что если вы не смогли найти цыпленка среди уток, ниже мы укажем, где этот маленький птенец.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

А вот и он!

Найдите цыпленка среди утят / Фото The Dudolf