Пришла весна, а это значит, что наступает более теплая погода, более длинные дни и стаи разнообразных насекомых. И одно дело, когда они в вашем дворе, и совсем другое – если они проникли на вашу кухню.

И снова пятница, и снова головоломка, чтобы развлечь вас и дать возможность потренировать умственную скорость. Следующий визуальный тест вам предстоит решить за ограниченное время.

Интересно Головоломка недели: дело о пропавшем коте

Среди газированных напитков, соков и бутылок с молоком прячется маленький муравей – так сколько времени вам понадобится, чтобы его заметить? Это будет нелегко, ведь необходимо внимательно следить за каждой деталью графики.



Головоломка недели: найдите муравья среди бутылок / Фото The Sun

Если вы не можете найти муравья, мы покажем вам решение ниже.



Головоломка недели: найдите муравья среди бутылок / Фото The Sun

Муравей догрызает последнюю бутылку колы и ползет в направлении кухни.

Головоломка недели: найдите муравья среди бутылок / Фото The Sun