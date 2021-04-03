Головоломка недели: дело о пропавшем коте
Любите рассматривать котиков в интернете? А енотиков? Если да – принимайте новый вызов.
Источник:The Dudolf
Любимый венгерский художник с волшебным ником Dudolf порадовал своих поклонников новой картинкой. Гергей Дудаш в новой головоломке предлагает проверить насколько сильно вы любите котиков.
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Перед вами много сереньких зверюшек. Енотов. Все кроме одного. Есть один котик, который прикидывается енотом. Поэтому если у вас есть свободное время и вы хотите повеселиться – можете попробовать найти его.
Головоломка недели: дело о пропавшем коте / Фото The Dudolf
Как там ваши достижения? Разглядели разницу между котом и енотом?
Головоломка недели: дело о пропавшем коте / Фото The Dudolf
У енота щеки темные, а у кота – полосатые!
Головоломка недели: дело о пропавшем коте / Фото The Dudolf
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