Головоломка тижня: справа про зниклого кота
Любите розглядати котиків в інтернеті? А єнотиків? Якщо так – приймайте новий виклик.
Джерело:The Dudolf
Улюблений угорський художник з чарівним ніком Dudolf порадував своїх шанувальників новою картинкою. Гергей Дудаш у новій головоломці пропонує перевірити наскільки сильно ви любите котиків.
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Перед вами багато сіреньких тваринок. Єнотів. Всі крім одного. Є один котик, який прикидається єнотом. Тож якщо у вас є вільний час і ви хочете повеселитися – можете спробувати знайти його.
Головоломка тижня: справа про зниклого кота / Фото The Dudolf
Як там ваші досягнення? Розгледіли різницю між котом і єнотом?
Головоломка тижня: справа про зниклого кота / Фото The Dudolf
У єнота щоки темні, а у кота – смугасті!
Головоломка тижня: справа про зниклого кота / Фото The Dudolf
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