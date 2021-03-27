В этот субботний день, независимо от того, где вы находитесь – в отпуске, дома на каникулах или просто наслаждаетесь выходным, предлагаем очередную головоломку от известного венгерского художника Гергея Дудаша.

Мировая сеть заполнена головоломками, на любой вкус, в том числе иллюстрациями в стиле "ищи и находи" – где нужно отыскать скрытых персонажей на рисунках. Логические задания можно увидеть каждую неделю и на Развлечениях 24.

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В очередной раз предлагаем проверить все ли в порядке с вашей бдительностью и внимательностью с помощью забавной иллюстрации венгерского мастера головоломок Гергея Дудаша.

Так сможете ли вы найти яйцо, которое художник спрятал среди зайцев?



Головоломка недели: сможете ли вы найти яйцо / Фото The Dudolf

Как вы это сделали?

​Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если не сделали, то вот ответ!

​Головоломка недели: сможете ли вы найти яйцо / Фото The Dudolf