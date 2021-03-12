Венгерский художник Гергей Дудаш, более известный под псевдонимом Dudolf, часто ставит пользователей сети в тупик своими головоломками. Предлагаем вашему вниманию очередную задачку от Дудольфа.

Вы, наверняка, все видели картинки-загадки, где нужно найти какой-то элемент среди пестрого фона. В этот пятничный вечер Развлечения 24 предлагают вам размять мозг с помощью новой головоломки Гергея Дудаша на внимательность и смекалку.

Если пропустили Головоломка недели: насколько у вас зоркий глаз, чтобы заметить моль, спрятанную среди одежды

Видите, на лугу пасется стадо черепах? Но как быстро вы сможете найти метким глазом змею, притаившуюся среди них.



Очередной тест на бдительность – найди змею на картинке / Фото Dudolf

Вы не нашли змею? Быстренько листайте по направлению стрелки и посмотрите правильный ответ.

​Очередной тест на бдительность – найди змею на картинке / Фото Dudolf

​Очередной тест на бдительность – найди змею на картинке / Фото Dudolf