Головоломка тижня: увага до дрібниць – знайдіть мурашку серед пляшок
Прийшла весна, а це означає, що настає тепліша погода, довші дні та зграї різноманітних комах. І одна справа, коли вони у вашому дворі, та зовсім інша – якщо вони проникли на вашу кухню.
Джерело:The Sun
І знову п'ятниця, і знову головоломка, щоб розважити вас та дати змогу потренувати розумову швидкість. Наступний візуальний тест вам належить вирішити за обмежений час.
Цікаво Головоломка тижня: справа про зниклого кота
Серед газованих напоїв, соків і пляшок з молоком ховається маленька мураха – тож скільки часу вам знадобиться, щоб її помітити? Це буде нелегко, адже необхідно уважно стежити за кожною деталлю графіки.
Головоломка тижня: знайдіть мурашку серед пляшок / Фото The Sun
Якщо ви не можете знайти мурашку, ми покажемо вам рішення нижче.
Головоломка тижня: знайдіть мурашку серед пляшок / Фото The Sun
Мураха догризає останню пляшку коли й повзе у напрямку вашої кухні.
Головоломка тижня: знайдіть мурашку серед пляшок / Фото The Sun
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