Деякі задачі вимагають математичного розуму, інші – гострого ока. Пропонуємо невелику перерву, щоб розслабитися з яскравою головоломкою.

У вас є вільний час і ви шукаєте цікаві розваги? Пропонуємо вашій увазі чергову картинку-загадку від майстра гри в хованки Гергея Дудаша. Завдання, як завжди, одне: потрібно на кольоровому малюнку відшукати дрібну деталь, яка відрізняється від інших.

До теми Головоломка тижня: увага до дрібниць – знайдіть мурашку серед пляшок

Перед вами зграя качок, серед яких ховається шпигун – маленьке курчатко. Тож представляємо завдання, яке полягає у знаходженні 1 птахи, що відрізняється від інших на зображенні. На перший погляд, всі вони виглядають однаково, але запевняємо вас – це не так!

Головоломка тижня: знайдіть курчатко серед каченят / Фото The Dudolf

Тож якщо ви не змогли знайти курча серед качок, нижче ми вкажемо, де це маленьке пташеня.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

А ось і воно!



Знайдіть курчатко серед каченят / Фото The Dudolf