Головоломка тижня: знайдіть курчатко, яке ховається серед зграї каченят
Деякі задачі вимагають математичного розуму, інші – гострого ока. Пропонуємо невелику перерву, щоб розслабитися з яскравою головоломкою.
Джерело:The Dudolf
У вас є вільний час і ви шукаєте цікаві розваги? Пропонуємо вашій увазі чергову картинку-загадку від майстра гри в хованки Гергея Дудаша. Завдання, як завжди, одне: потрібно на кольоровому малюнку відшукати дрібну деталь, яка відрізняється від інших.
До теми Головоломка тижня: увага до дрібниць – знайдіть мурашку серед пляшок
Перед вами зграя качок, серед яких ховається шпигун – маленьке курчатко. Тож представляємо завдання, яке полягає у знаходженні 1 птахи, що відрізняється від інших на зображенні. На перший погляд, всі вони виглядають однаково, але запевняємо вас – це не так!
Головоломка тижня: знайдіть курчатко серед каченят / Фото The Dudolf
Тож якщо ви не змогли знайти курча серед качок, нижче ми вкажемо, де це маленьке пташеня.
Головоломка тижня / Фото The Dudolf
А ось і воно!
Знайдіть курчатко серед каченят / Фото The Dudolf
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