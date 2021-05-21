Считается, что каждый лепесток, этого волшебного листочка, имеет свое значение: один лепесток означает славу и веру (знак и стихия огня); второй – символизирует удачу, богатство (стихия воды); третий – надежду, счастье и вечную любовь (стихия воздуха); четвертый – приносит человеку силу и здоровье, душевное равновесие и красоту (стихия земли).

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Известный венгерский художник Гергей Дудаш в своей новой иллюстрации предлагает отыскать на зеленом поле четырехлистный клевер и обрести благословенную удачу и поразительный успех во всех делах.



Головоломка недели: пришло время искать четырехлистный клевер / Фото The Dudolf

Если вы листаете дальше, то стоит предположить, что удачу вы так и не нашли. Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ ниже.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

А вот и наш клевер!

Пришло время искать четырехлистный клевер / Фото The Dudolf