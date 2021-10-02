Кур'єр Amazon злякався жука, і випадково закинув посилку на дах будинку: курйозне відео

Кур'єр служби доставки Amazon у Каліфорнії став героєм вірусного відео після того, як випадково закинув на дах будинку посилку, яку він привіз клієнтові. Цей курйозний момент зафіксувала камера на дверному дзвінку власника дому Кейсі Макперрі.

Чоловік опублікував відео у тіктоці. На ньому видно, як кур'єр йде до дверей, тримаючи в руках кілька пакунків, коли на його шляху з'явився жук чи павук. Чоловік спробував відмахнутися від комахи, і в цей момент один із пакетів вилетів з його рук, і полетів прямо на дах.

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Після цього розгублений кур'єр якийсь час ходив довкола будинку, намагаючись вигадати, як владнати цю проблему. Про інцидент Кейсі Макперрі дізнався з повідомлення, яке кур'єр йому надіслав.

Привіт, це ваш кур'єр Amazon. Це звучить божевільно, але я випадково закинув пакет на ваш дах. Можливо у вас є драбина, яку я можу використати?,

– написав він.

Коли власники повернулися додому пізно ввечері, вони скористалися ліхтариком, щоб переконатися у тому, що написав кур'єр. Наступного дня Кейсі таки дістав пакунок з даху за допомогою драбини, та опублікував ще одне відео.

Чоловік сподівався за допомогою тіктоку знайти кур'єра, аби заспокоїти його та переконати у тому, що все добре. У відео він також згадував, що ця кумедна випадковість добряче повеселила їх із дружиною та "зробила їхній день".

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