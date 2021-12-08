Коштовності на 150 000 євро: альпініст отримав частину скарбу, знайденого ним 8 років тому

Анонімний альпініст з Франції 8 років тому знайшов на Монблані в Альпах коробку з коштовним камінням, і лише зараз йому передали половину знайденого скарбу.

Він отримав частину смарагдів, сапфірів та рубінів на суму приблизно 150 000 євро (4,6 мільйона гривень).

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У 2013 році альпініст поставився до своєї знахідки відповідально, і відніс скарб у поліцію. За французькими законами, йому потрібно було дочекатися, чи не знайдеться власник коштовностей або його представник.

Увесь час скарб перебував на балансі влади муніципалітету Шамоні, а коли з моменту його виявлення минуло 8 років, знахідку розділили навпіл. Перша частина залишилася у Шамоні, а другу віддали альпіністові.

Звідки взялися коштовності

На пакетиках з коштовностями був напис "Виготовлено в Індії". Тож французька влада припустила, що вони належали комусь з пасажирів індійського лайнера, який летів з Мумбаї до Нью-Йорка і потрапив у авіакатастрофу на Монблані у 1966 році. У ній загинули 117 людей.

Після аварії альпіністи періодично знаходили на Монблані залишки багажу та людські рештки. Зокрема, у 2012 році на схилах знайшли пакет з дипломатичною поштою з Індії. Там були газети 1966 року, календарі та приватний лист.

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