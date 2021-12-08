Він отримав частину смарагдів, сапфірів та рубінів на суму приблизно 150 000 євро (4,6 мільйона гривень).

Це цікаво Бенксі збирає 13 мільйонів доларів для перетворення в'язниці в арт-простір

У 2013 році альпініст поставився до своєї знахідки відповідально, і відніс скарб у поліцію. За французькими законами, йому потрібно було дочекатися, чи не знайдеться власник коштовностей або його представник.

Увесь час скарб перебував на балансі влади муніципалітету Шамоні, а коли з моменту його виявлення минуло 8 років, знахідку розділили навпіл. Перша частина залишилася у Шамоні, а другу віддали альпіністові.

Звідки взялися коштовності

На пакетиках з коштовностями був напис "Виготовлено в Індії". Тож французька влада припустила, що вони належали комусь з пасажирів індійського лайнера, який летів з Мумбаї до Нью-Йорка і потрапив у авіакатастрофу на Монблані у 1966 році. У ній загинули 117 людей.

Після аварії альпіністи періодично знаходили на Монблані залишки багажу та людські рештки. Зокрема, у 2012 році на схилах знайшли пакет з дипломатичною поштою з Індії. Там були газети 1966 року, календарі та приватний лист.

Цікава історія до теми: дивіться відео про перше сходження на Еверест