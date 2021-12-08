Он получил часть изумрудов, сапфиров и рубинов на сумму около 150 000 евро (4,6 миллиона гривен).

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В 2013 году альпинист отнесся к своей находке ответственно и отнес клад в полицию. По французским законам, ему нужно было дождаться, не найдется ли владелец драгоценностей или его представитель.

Все время клад находился на балансе властей муниципалитета Шамони, а когда с момента его обнаружения прошло 8 лет, находку разделили пополам. Первая часть осталась в Шамони, а вторую отдали альпинисту.

Откуда взялись драгоценности

На пакетиках с драгоценностями была надпись "Изготовлено в Индии". Французские власти предположили, что они принадлежали кому-то из пассажиров индийского лайнера, который летел из Мумбаи в Нью-Йорк и попал в авиакатастрофу на Монблане в 1966 году. В нем погибли 117 человек.

После крушения альпинисты периодически находили на Монблане остатки багажа и человеческие останки. В частности, в 2012 году на склонах нашли пакет с дипломатической почтой из Индии . Там были газеты 1966 года, календари и личное письмо.